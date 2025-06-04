Номер у новому готелі Tulip Residences Lviv

У мультифункційному просторі Kristal Plaza, що на вулиці Панаса Мирного, 24, розпочав роботу Tulip Residences Lviv – це перший в Україні готель французької мережі Louvre Hotels Group. Загалом мережа об'єднує понад 1700 готелів у 70 країнах світу. Управління інвестицій та проєктів Львівської міської ради у середу, 4 червня, повідомило, що керівники Louvre Hotels Group зустрілися з міським головою Андрієм Садовим і обговорили майбутні кроки співпраці.

«Важливо, що навіть під час повномасштабної війни глобальні бренди приходять в Україну. Це не просто комерційний проєкт, це сигнал: Львів залишається відкритим для якісних міжнародних ініціатив. Дякую партнерам з Франції за віру в наше місто та спільну роботу», – сказав Андрій Садовий.

Віжкриття готелю 4 червня. Фото Львівської міської ради

Зазначимо, що готель розташований поряд з бізнес-центром LvivTech.City, IT-парком та Українським католицьким університетом. У Tulip Residences Lviv будуть доступні 73 апартаменти з мінікухнями, інклюзивні номери, Tulip Café Corner, бізнес-простір, спортзал, підземний паркінг і новий міський парк. Наразі команда готелю тестує сервіси та бізнес-процеси, які мають відповідати міжнародним стандартам.

«Ми бачимо потенціал українського ринку. Це не просто франшиза — це партнерство з майбутнім», – сказали у Louvre Hotels Group.

Додамо, що французька Louvre Hotels Group працює з 1976 року й з 2015 року входить до китайської компанії Jin Jiang International. Мережа посідає друге за масштабом місце у Європі.