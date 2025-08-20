Катерина Крупа є дружиною скандально відомо Олександра Крупи

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) після повторної перевірки виявило порушення у декларації експосадовиці Мінʼюсту у Хмельницькому. Вона не задекларувала понад 534 тис. доларів, які лежали на її банківському рахунку в Австрії. Про це повідомила пресслужба НАЗК у середу, 20 серпня.

Під час повної перевірки декларації за 2022 рік експосадовиці Хмельницького регіонального управління Міністерства юстиції зʼясувалося, що вона приховала понад 534 тис. доларів (за тодішнім курсом валют понад 19,5 млн грн), які зберігалися на банківському рахунку в Австрії, відкритому на її ім’я, проте фактично належали її чоловікові – колишньому начальнику Пенсійного фонду Хмельницької області.

У НАЗК не називають імені посадовиці, проте, за даними ZAXID.NET, йдеться про 37-річну Катерину Крупу – дружину Олександра Крупи, яка раніше працювала в регіональному управлінні Міністерства юстиції. Посадовиця є невісткою скандально відомої ексголови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, яку викрили на незаконному збагаченні. Під час обшуків у сім’ї знайшли майже 6 млн доларів готівки. Крім того, зʼясувалося, що Тетяна Крупа оформила інвалідність 50 прокурорам Хмельниччини та їхнім родичам.

За матеріалами перевірки НАБУ розпочало досудове розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації).