У Сарненському районі запрацює додатковий цілодобовий контрольний пост. Він необхідний для посилення безпеки на кордоні з Білоруссю. Там перевірятимуть документи та транспорт. Усі водії мають мати посвідчення особи, а чоловіки – ще й військово-облікові документи. Про це повідомила 20 серпня пресслужба Держприкордонслужби.

Блокпост зʼявиться на міжнародній трасі М07 Київ – Ковель у Сарненському районі Рівненської області. Прикордонники чергуватимуть спільно з представниками правоохоронних та силових органів. Їхнім основним завданням є запобігання переміщення:

зброї та боєприпасів;

наркотичних засобів і психотропних речовин;

вибухівки та засобів тероризму.

«При вʼїзді у контрольований прикордонний район усі повинні мати при собі документи, що посвідчують особу, а чоловіки віком від 18 до 60 років – військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі», – зазначають прикордонники.

У Держприкордонслужбі додають, що на блокпості чергові мають право зупиняти й оглядати транспортні засоби. Водії зобовʼязані надати для перевірки документи, що посвідчують особу водія та пасажирів, реєстраційний документ на транспортний засіб, а також – можливість оглянути транспортний засіб і перевірити номери його агрегатів.