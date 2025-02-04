Мешканці Старого Села 3 лютого заблокували роботу контрольного поста

У понеділок, 3 лютого, мешканці Старого Села, що на Рівненщині, на кілька годин заблокували роботу контрольного поста для висловлення невдоволення роботою прикордонників. Люди вимагали припинити перевірку автомобілів і військово-облікових документів у чоловіків, а також просили надати дозвіл збирати дикорослі рослини. У результаті переговорів конфлікт вдалося врегулювати. Про це ZAXID.NET розповів пресофіцер 9-го прикордонного загону імені Січових Стрільців Юрій Шахрайчук.

Відео, як натовп людей зібрався біля контрольного поста в Старому Селі у Сарненському районі, зʼявилося 3 лютого на TikTok-сторінці місцевого жителя. На ньому видно, як декілька автомобілів і близько ста мешканців села перекрили рух ділянкою дороги.

«Місцеві жителі вимагали ліквідувати контрольний пост, на якому несуть службу прикордонники та поліцейські, не здійснювати перевірку транспортних засобів і військово-облікових документів у чоловіків, а також дозволити збирати дикорослі рослини біля держкордону», – повідомив Юрій Шахрайчук.

Крім того, за словами Юрія Шахрайчука, люди були невдоволені укріпленням кордону. Після перемовин натовп розблокував блокпост і розійшовся, а прикордонники повідомили про подію правоохоронцям.