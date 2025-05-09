Мешканці Старого Села 3 лютого заблокували роботу контрольного поста

Рокитнівський районний суд виніс вирок одному з учасників протесту, який на кілька годин заблокував роботу блокпоста в Старому Селі. Обвинувачений із групою місцевих жителів вимагав припинити перевірку автомобілів і військово-облікових документів у чоловіків, а також надати дозвіл збирати гриби та ягоди. За скоєне йому призначили два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 5 травня, протест відбувся 3 лютого 2025 року біля контрольного поста в Старому Селі Сарненського району. За даними слідства, обвинувачений Олександр Василевич спільно з групою місцевих жителів вимагав ліквідувати контрольний пост, на якому несуть службу прикордонники та поліцейські, не здійснювати перевірку автомобілів і військово-облікових документів у чоловіків, а також дозволити збирати гриби та ягоди біля держкордону.

Після перемовин натовп розблокував блокпост і розійшовся, а прикордонники повідомили про подію правоохоронцям, які встановили деяких учасників. Під час судового розгляду справи Олександр Василевич повністю визнав свою провину та уклав із прокурором відповідну угоду.

Суддя Алла Комзюк визнала Олександра Василевича винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч.1ст.114-1 КК України), проте звільнила від основного покарання й призначила два роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.