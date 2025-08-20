Львівська міська рада закликає мешканців бути обачними

Синоптики 21 серпня прогнозують у Львові 12-14 °C, а вдень 21-23 °C. Львівський регіональний центр з гідрометеорології розповів, що у Львові та в області вдень будуть короткочасні дощі та грози.

«Погоду визначатиме поле пониженого атмосферного тиску та вплив холодного атмосферного фронту з північного заходу. У Львівській області буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці слабкий туман», – розповіли синоптики.

Швидкість вітру в області становитиме 7-12 метрів за секунду. Вночі температура на Львівщині становитиме 10-15 °C, вдень 20-25 °C.

Львівська міська рада закликає мешканців бути обачними. У разі непередбачуваних ситуацій потрібно повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.

Міське управління з питань цивільного захисту та територіальної оборони розповідає, що під час грози слід зачинити вікна та двері, вимкнути всі електричні прилади (зокрема, телефон). Якщо гроза застала на вулиці, то не потрібно ховатися під деревами. Крім цього, варто уникати металевих парканів, рекламних щитів, опор електропередач.