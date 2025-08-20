Володимир Тутевич був головою уже розформованої Млинівської районної ради

Вищий антикорупційний суд конфіскував у колишнього голови районної ради на Рівненщині Володимира Тутевича сім ділянок вартістю 5,6 млн грн, розташованих під Києвом. Посадовець не зміг довести слідству, що мав законні доходи чи заощадження для купівлі землі.

У червні 2025 року правоохоронці проаналізували декларації колишнього голови Млинівської районної ради на Рівненщині Володимира Тутевича і виявили у нього земельні ділянки в Софіївській Борщагівці, хоч той і не мав законних доходів або заощаджень для їхньої купівлі.

Вищий антикорупційний суд арештував майже 3 га земель посадовця вартістю 5,6 млн грн, а згодом визнав їхню купівлю необґрунтованою. У середу, 20 серпня, пресслужба суду повідомила, що сім ділянок посадовця під Києвом конфіскують у дохід держави.

Рішення можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів з дня його проголошення.

Додамо, що Володимир Тутевич – колишній районний керівник політичної партії «Свобода» і депутат, який у лютому 2014 року на хвилі Революції Гідності очолив Млинівську райраду, змінивши на посаді ексрегіонала Василя Харкова.

Володимир Тутевич розповів журналістам видання «Рівне вечірнє», що вважає звинувачення безпідставними і самостійно заробив гроші, щоб придбати і землю, і будинок, і дачу. За словами політика, у 2020 році він купив майже три гектари землі під забудову у селі Софіївська Борщагівка. Далі одну велику земельну ділянку він поділив на п’ять малих із цільовим призначенням «для будівництва багатоквартирного житлового будинку».