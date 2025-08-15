Володимир Тутевич був головою уже розформованої Млинівської районної ради

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи колишнього голови однієї із районних рад Рівненщини на 5,6 млн грн. Посадовець – власник пʼяти земельних ділянок на Київщині, які він не міг би придбати за зарплату чи заощадження. Про це повідомила 15 серпня пресслужба ДБР.

За даними слідства, у червні цього року правоохоронці проаналізували декларації колишнього голови однієї з районних рад Рівненщини і виявили у нього пʼять ділянок у Київській області, хоч той і не мав законних доходів або заощаджень для їхньої купівлі.

Вищий антикорупційний суд арештував майже 3 га земель посадовця вартістю 5,6 млн грн, а днями визнав їхню купівлю необґрунтованою.

У ДБР не розголошують імені підозрюваного, проте, за інформацією рівненського телеграм-каналу «Штірліц», йдеться про 64-річного Володимира Тутевича – колишнього районного керівника політичної партії «Свобода» і депутата, який у лютому 2014 року на хвилі Революції Гідності очолив Млинівську райраду, змінивши на посаді ексрегіонала Василя Харкова.

Володимир Тутевич розповів журналістам видання «Рівне вечірнє», що вважає звинувачення безпідставними і самостійно заробив гроші, щоб придбати і землю, і будинок, і дачу. За словами політика, у 2020 році він купив майже три гектари землі під забудову у селі Софіївська Борщагівка. Далі одну велику земельну ділянку він поділив на п’ять малих із цільовим призначенням «для будівництва багатоквартирного житлового будинку». Прокуратура заявила, що ці 2,9 га землі на вулиці Козацькій коштують 5,6 млн грн.

Додамо, що у лютому 2025 року правоохоронці викрили голову Млинівської селищної ради на декларуванні майна вартістю 5,8 млн грн, яке він не міг придбати за свою зарплату. Слідчі звернулися до суду з позовом про конфіскацію будинку, землі, вантажівки та катера посадовця в дохід держави.