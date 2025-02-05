Дмитро Левицький селищний голова Млинівської громади з 2020 року

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у голови Млинівської селищної ради майно на 5,8 млн грн, яке він не міг придбати за свою зарплату. Слідчі звернулися до суду з позовом про конфіскацію будинку, землі, вантажівки та катера посадовця в дохід держави. Про це повідомили у середу, 5 лютого, на офіційній сторінці НАЗК.

Правоохоронці встановили, що теща посадовця наприкінці 2019 року придбала у Рівному будинок площею 230 м2 та земельну ділянку площею 831 м2 за майже 4,2 млн грн, а гроші виплатила до кінця 2021 року. Крім того, сім'я селищного голови у 2023 році купила катер за майже 1 млн грн, а також земельну ділянку та спеціальний вантажний автомобіль.

«Національне агентство проаналізувало доходи та видатки посадовця і членів його сім’ї та встановило неможливість набути зазначене майно за рахунок законних доходів», – повідомляють у НАЗК.

Згідно з даними моніторингового сервісу Опендатабот, головою Млинівської селищної ради є 44-річний Дмитро Левицький. Посадовець перебуває на посаді з 2020 року. Балотувався як безпартійний, але за підтримки партії «За майбутнє».

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх у дохід держави.

Додамо, що у декларації за 2023 рік Дмитро Левицький вказав, що заробив 733 тис. грн, а його дружина – 1,1 млн грн. Також у власності сімʼї посадовця є магазин у Млинові площею 658,5 м2, чотири склада, девʼять земельних ділянок, два будинки, чотири вантажівки, мотоцикл, автомобіль Jaguar I-Pace, куплений у 2022 році, харчова цистерна та катер.