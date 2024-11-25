Ігор Стельмащук вніс неправиві дані у декларацію за 2023 рік

Млинівський районний суд визнав винним фінансового директора ПП «Деметра» та депутата Бокіймівської сільради Ігоря Стельмащука у декларуванні недостовірної інформації. Обвинувачений приховав дані про майно на 8,4 млн грн. За це йому призначили 70 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати посади, що повʼязані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування строком на 1,5 року.

Як йдеться у вироку суду від 19 листопада, 28 березня 2024 року фінансовий директор ПП «Деметра» та депутат восьмого скликання Бокіймівської сільради Ігор Стельмащук подав декларацію про доходи за 2023 рік, в якій не вказав дані про майно на 8,4 млн грн. Зокрема, йдеться про 15 земельних ділянок, сім будинків, легковий автомобіль Renault Kangoo 2017 pоку випуску та два причепи. Крім того, посадовець приховав дані про дохід у понад 4,2 млн грн. Аналогічна ситуація і з декларацією, яку Ігор Стельмащук подав 22 квітня 2024 року.

Посадовець уклав із прокурором угоду про визнання своєї вини.

Згідно з даними YouControl, 10 вересня 2024 року Ігор Стельмащук повторно подав декларацію про доходи за минулий рік, де вказав усю нерухомість, земельні ділянки та транспортні засоби.

Суддя Анатолій Лободзінський визнав Ігоря Стельмащука винним за ч.1, ч. 2 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних людей) та призначив 70 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати посади, що повʼязані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування строком на 1,5 року. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що приватне підприємство «Деметра» розташоване у селі Бокійма Дубенського району й спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових і олійних культур. Підприємство є сімейним бізнесом родини Ігоря Стельмащука. Згідно з даними YouControl, посадовець також є депутатом Бокіймівської сільради із 2018 року.