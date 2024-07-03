Правоохоронці повідомили про підозру колишній заступниці начальника одного з управлінь Державної податкової служби у Волинській області, яка умисно внесла недостовірні дані до щорічної декларації за 2022 рік. Про це 3 липня повідомили у Національному антикорупційному бюро України.

За даними слідства, підозрювана наразі працює адвокаткою. Коли ж була посадовицею податкової – умисно внесла недостовірні дані до щорічної декларації за 2022 рік. Зокрема, не вказала інформацію про квартиру та гараж, якими користується вона та її родина. Вартість цього майна – майже 1 млн грн. П'ятикімнатну квартиру та гараж в передмісті Луцька підозрювана записала на брата свого чоловіка, але сама проживає там із родиною.

Крім того, декларантка не вказала вартість трьох автомобілів, які сумарно коштують майже 2 млн грн.

Слідчі оголосили експодатківиці про підозру за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (умисне внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації). Санкція статті передбачає до двох років обмеження волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.