Потерпілого у ДТП 29 січня госпіталізувала швидка

На вулиці Омеляна Ковча у Шевченківському районі Львова у середу, 29 січня, зіткнулися автомобілі Honda та Renault Megane. Внаслідок аварії на місці загинув чоловік. Також відомо про 42-річного постраждалого. Інформацію про ДТП ZAXID.NET підтвердили у ДСНС та у поліції.

Постраждалого 42-річного чоловіка деблокували з автомобіля рятувальники. Наразі він перебуває у лікарні швидкої допомоги.

«Один постраждалий загинув до прибуття бригади медиків. Його вік – приблизно 35 років. Ще одному потерпілому 42 роки. Він має відкритий перелом колінного суглоба. Чоловіка госпіталізували в лікарню швидкої допомоги», – розповіли ZAXID.NET у пресслужбі Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги.

Всі обставини та причини аварії встановлює поліція.