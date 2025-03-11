Востаннє з чоловіком спілкувалася його матір, він дзвонив з медзакладу

У полі біля Збаража, що на Тернопільщині, тракторист знайшов мертвого чоловіка. Правоохоронці встановили, що тіло належить 30-річному Володимиру Гассу, якого розшукували з листопада 2024 року. Його рідні повідомляли, що до того, як він зник безвісти, його затримували працівники ТЦК.

Тіло невідомого чоловіка виявив працівник агрофірми в полі під час обробітку землі 10 березня. За повідомленням поліції, при огляді одягу та інших речей було встановлено, що це безвісти зниклий 30-річний житель Кременецького району.

Володимира Гасса оголосили в розшук в листопаді 2024 року. Його матір звернулася в поліцію стверджуючи, що сина забрали з вулиці працівники ТЦК та доправили до Тернополя, після чого він більше не виходив на зв'язок. Востаннє його бачили в Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги, що на вулиці Шпитальній.

У лютому 2024 року поліція підтвердила, що 30-річного жителя села Іванківці Кременецького району справді доставляли до ТЦК у Тернополі, повідомив сайт «20 хвилин».

«У ході розслідування кримінального провадження про його зникнення вдалося встановити, що 7 листопада, за інформацією родичів і свідків, чоловіка забрали працівники ТЦК для проходження ВЛК і везли до Тернополя. Адже вже в той момент він офіційно перебував у розшуку за ухилення від мобілізації, за що передбачена відповідальність за ст. 210 КУпАП», – розповів речник поліції Тернопільщини Сергій Крета.

У поліції також стверджували, що дорогою до Тернополя чоловікові стало зле, почався епілептичний напад. 30-річний Володимир Гасс був у стані алкогольного сп’яніння, поводився агресивно і неадекватно, падав на землю, це спричинило травми. Тоді він вже перебував на вул. Тролейбусній на масиві «Дружба».

«Коли йому стало погано, Володимир, нібито, попросився зайти в аптеку. Коли вийшов, почав ще більше “буянити”. З ним не могли впоратися, тому зателефонували на 102, і за викликом прибув наряд патрульної поліції», – зазначив Сергій Крета.

7 листопада близько 13:30 чоловік, за версією поліції, перебував у Тернопільській міській комунальній лікарні швидкої допомоги. Туди його доставили патрульні поліцейські разом з бригадою швидкої допомоги.

«Виклик був на вулицю Тролейбусну, до аптеки, що поблизу ТЦК. Потрібно було допомогти супроводити чоловіка до лікарні. Ще до приїзду працівників поліції він візуально вже мав тілесні ушкодження та перебував у стані алкогольного сп’яніння», – повідомила старша інспекторка управління патрульної поліції в області Віталія Щупляк.

У медзакладі зазначили, що Володимир Гасс самовільно покинув лікарню і пішов в невідомому напрямку. За словами директора медзакладу Ярослава Чайківського, він мав травми та гематоми на голові, ушкодження носа, «під питанням – стан після епілептичного нападу».

У Тернопільському обласному ТЦК та СП зазначили, що Володимир Гасс не служив, жоден ТЦК та СП Тернопільщини його не призивав і не мобілізовував.

У поліції Тернопільщини наголосили, що попередньо судмедексперт не виявив ознак насильницької смерті на тілі Володимира Гасса. Наразі призначено експертизи для встановлення остаточної причини смерті чоловіка. Сергій Крета сказав ZAXID.NET, що жодна з версій щодо зникнення чоловіка, що поширювалися в соцмережах, поліцією не підтверджена.