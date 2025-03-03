У Кременчуцькому ТЦК та СП раптово помер 48-річний мобілізований

У Кременчуцькому Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки помер 48-річний мобілізований, якого військово-лікарська комісія визнала придатним до служби. У ТЦК призначили службове розслідування. Про це у понеділок, 3 березня, повідомили на Facebook-сторінці Полтавського обласного ТЦК та СП.

Подія трапилась у неділю, 2 березня. Близько 10:20 військовозобов’язаного поліцейські доставили до Кременчуцького районного ТЦК та СП 48-річного чоловіка. Зазначається, що після уточнення даних він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Після чого мобілізований залишився у ТЦК та СП очікувати виїзду до навчального центру, але ввечері йому стало зле.

«Близько 17:40 його стан здоров’я різко погіршився – він зблід і втратив свідомість, особовим складом ТЦК та СП було викликано швидку допомогу та реанімобіль. На жаль реанімаційні заходи результатів не дали і о 18:30 було констатовано смерть», – йдеться у повідомленні.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. За даними Полтавського обласного ТЦК та СП, правоохоронці не виявили на тілі мобілізованого тілесних ушкоджень, які б свідчили про застосування фізичної сили. За даними медиків, чоловік помер від гострої серцевої недостатності.

Керівник ТЦК та СП призначив службове розслідування для з’ясування усіх обставин.

«Слідчі дії тривають, закликаємо мешканців утриматись від домислів, спекуляцій та маніпуляцій до їх завершення», – наголосили у ТЦК та СП.

Нагадаємо, 7 лютого у Чернівецькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки під час проходження ВЛК помер 32-річний чоловік.