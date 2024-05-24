Смерть чоловіка констатувала бригада лікарів «швидкої допомоги»

У четвер, 23 травня, у центрі комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті помер чоловік. Сталося це після проходження ним військово-лікарської комісії.

Як повідомили у Закарпатському ОТЦК 24 травня, напередодні військовозобов’язаний за висновками ВЛК був визнаний придатним до служби.

«На жаль, трапляються випадки, коли медики ВЛК визнають військовозобов’язаних придатними до служби, але згодом відбуваються трагедії. У військовозобов’язаного, який знаходився в одному з підпорядкованих ТЦК області і за висновками ВЛК був придатним до служби, різко погіршилося самопочуття. Йому надали домедичну допомогу та викликали бригаду «швидкої», які по приїзду констатували смерть», – зазначили в обласному центрі комплектування та соціальної підтримки.

У Закарпатському ОТЦК пояснили, що до складу позаштатних військово-лікарських комісій при ТЦК та СП входять лікарі закладів охорони здоров’я комунальної та державної форми власності, що визначені виконавчим комітетом міської, сільської чи селищної ради. Після смерті військовозобов’язаного призначили службову перевірку.