Чоловіку стало недобре під час проходження ВЛК

Вранці 7 лютого в приміщенні Чернівецького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки помер 32-річний чоловік. Його привезли для уточнення військово-облікових даних, після чого з’ясувалося, що він перебуває у розшуку. Чоловіка направили на проходження військово-лікарської комісії, де йому стало зле. Медики не змогли його реанімувати. У поліції розслідують випадок як природну смерть.

За інформацією від пресслужби поліції Буковини, спільний наряд поліцейських та працівників ТЦК зупинили в Чернівцях 32-річного місцевого жителя для перевірки документів. Чоловік перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Відтак його запросили в Чернівецький обласний ТЦК та СП для уточнення військово-облікової інформації, на що він погодився. Під час проходження військово-лікарської комісії в нього різко погіршилось самопочуття і він знепритомнів.

«Буковинцю одразу розпочали надавати домедичну допомогу, а на місце події було викликано медиків. Однак, під час проведення реанімаційних заходів, лікарі констатували смерть чоловіка. Наразі проводяться першочергові слідчі дії та заходи спрямовані на встановлення об’єктивних обставин цього випадку», – повідомили в пресслужбі поліції Буковини.

В Чернівецькому обласному ТЦК та СП повідомили, що військовозобов’язаного чоловіка, який перебував в розшуку доставили до них близько 7:00. Під час спілкування з працівниками військкомату і коли уточнювали його військово-облікові дані, він не скаржився на стан здоров’я.



«Військовозобов’язаного скерували на військово-лікарську комісію для визначення придатності до військової служби. Під час проходження ВЛК в громадянина різко погіршилось самопочуття. Йому почали надавати домедичну допомогу та викликали бригаду швидкої медичної допомоги», – зазначили в пресслужбі Чернівецького обласного ТЦК та СП.

Під час проведення реанімаційних заходів лікарі констатували смерть. Працівники ТЦК та СП на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Тіло чернівчанина направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Відомості про подію слідчі поліції внесли до ЄРДР за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою «природна смерть»).