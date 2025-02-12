Підволочиський районний суд засудив жителя Тернопільщини до умовного покарання за адміністрування Viber-спільноти, де повідомляли місце розташування постів ТЦК в області. Чоловік в суді свою провину визнав та щиро розкаявся.

Житель села Городниця Тернопільського району Олег Брончак за допомогою свого мобільного телефону та доступу до інтернету в липні 2024 року зареєстрував в соціальній мережі Viber-спільноту для ухилення мобілізації. Обвинувачений знав, що в Україні запровадження воєнний стан, йдуть військові дії, однак все одно захотів в інтернеті перешкоджати мобілізації. Окрім того, Олег Брончак також знав, що в інтернеті є підвищений попит на поширення інформації про діяльність ТЦК та СП.

«Обвинувачений для реалізації свого злочинного умислу, вирішив використовувати особистий мобільний телефон та групу в месенджері Viber, кількість підписантів якої становить близько 9 тисяч осіб, одним із активних користувачів був він», – йдеться у вироку Підволочиського районного суду від

У період з липня до 14 листопада 2024 року житель Тернопільського району особисто збирав інформацію про переміщення патруля ТЦК та публікував інформації про розташування представників різних районних та міських ТЦК та СП у вказаній Viber-гpyпi.

В суді чоловік щиро розкаявся і просив суворо його не карати. Підволочиський районний суд визнав його винним в скоєнні кримінального правопорушення. Та призначив йому узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років. Однак зважаючи на його щире каяття, звільнив обвинуваченого від відбування основного строку, і встановив йому умовний термін – півтора року.

Олег Брончак має періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, а також не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.