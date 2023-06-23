Адміністратор київського Telegram-каналу «Повістки» отримав п'ять років в'язниці з випробувальним періодом два роки. Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень.

Адміністратор каналу розголошував інформацію про місця роботи працівників ТЦК – публікував повідомлення про те, де перебувають представники військкоматів, часом супроводжуючи їх фото. Він закликав чоловіків бути обережними і уникати працівників ТЦК, які роздавали повістки.

Суд враховував скарги райвійськкоматів Києва про те, що ці повідомлення призводять до того, що чоловіки уникають таких місць і призводять до зриву мобілізаційних заходів і підриву авторитету Збройних Сил. До того ж суд визнав, що дії адміністратора каналу ведуть до напруги у суспільстві, формують негативне ставлення до представників військкоматів та формують стійку позицію для відмови від мобілізації.

Чоловіка визнали винним за статтею про перешкоджання законній роботі Збройних Сил – він отримав 5 років тюрми з випробувальним періодом два роки.