Мама залишила новонароджене немовля на вулиці біля недіючого магазину

У неділю, 20 квітня, у селищі Вишнівець Тернопільської області на вулиці знайшли новонародженого хлопчика. За попередніми даними, його життю нічого не загрожує.

Немовля лежало біля закинутого магазину неподалік лікарні. На місці події працювала слідчо-оперативна група, про це інформує «Громадське» з посиланням на речника поліції Тернопільщини Сергія Крета.

Під час першого огляду медики виявили в хлопчика ознаки переохолодження та доставили його до обласної дитячої лікарні. Зараз дитина перебуває в реанімації, але, за попередньою інформацією, її життю нічого не загрожує.

Немовля знайшли біля закинутого магазину

У поліції Тернопільщини уточнили, що новонародженого хлопчика знайшли перехожі близько 13:45 поблизу недіючого магазину в селищі Вишнівець. Правоохоронці розшукують матір дитини, встановлюють можливих свідків та очевидців події, опрацьовують відео з камер спостереження для з’ясування всіх обставин.



За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 135 (залишення в небезпеці) ККУ. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років.