Дитина , яка сім місяців перебувала під опікою лікарів, та директорка перинатального центру Марія Малачинська

Породілля, яка 1 травня 2024 року залишила немовля у «Вікні життя» Львівського обласного перинатального центру, через суд повернула дитину. У пресслужбі Центру повідомили, що жінка принесла здорового хлопчика, але згодом прийшла по сина. Лікарі не могли одразу повернути дитину, оскільки у пологовому почалися юридичні процеси щодо дитини.

«"Вікно життя" функціонує з 2019 року. Наш обов’язок – надати медичну допомогу дитині, яка там опинилася. Дитина перебувала в перинатальному центрі, поки вирішували юридичні питання про повернення до родини. Це винятковий випадок, який нагадує нам про головне: кожна дитина заслуговує на життя та на шанс жити в сімʼї», – сказала директорка Львівського перинатального центру Марія Малачинська.

У суді мама дитини змогла довести своє батьківство й лікарі передали їй хлопчика. Як уточнила ZAXID.NET Марія Малачинська, за п’ять років, відколи у Центрі функціонує «Вікно життя», це перший випадок, коли мати повернулася за дитиною. Що штовхнуло жінку залишити дитину у «Вікні життя» у Центрі не розголошують. Однак в судовому реєстрі можна знайти справу, яку розглядав Сихівський райсуд Львова.

У матеріалах справи йдеться, що у суді своє батьківство доводили Анастасія О. та Данило П. Жінка розповіла, що зареєструвала народження дитини 2 квітня 2024 року у Харкові. Згодом вона переїхала до Львова й у неї різко змінився психологічний стан: з'явилось почуття сильної тривоги за подальше майбутнє дитини, пов'язане з військовою агресією Росії. Анастасія О. переймалася, що не зможе фінансово забезпечувати дитину.

«Отримавши консультацію спеціаліста вона зрозуміла, що в неї післяпологова депресія, яка може виникнути у жінок після народження дитини. Перебуваючи у такому стані, вона ухвалила необдумане та емоційне рішення й 1 травня 2024 року залишила дитину без жодних документів у "Вікні життя». Також вона повідомила про таке своє рішення батька дитини», – йдеться у матеріалах справи.

В ухвалах суду йдеться, що після того, як мати залишила дитину, вона переживала за неї. Анастасія О. зрозуміла, що любить сина, хоче його виховувати й 9 травня 2024 року прийшла в пологовий.

Суддя Дмитро Теслюк 24 жовтня задовольнив позов Анастасії О. та Данила П. про визнання батьківства.