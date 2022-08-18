Невдовзі немовля, яке залишили у львівському «Вікні життя» кілька місяців тому, матиме сім'ю. У вересні в дію вступить рішення суду, яке дозволило подружжю усиновити хлопчика, повідомила прес-служба ЛМР у четвер, 18 серпня.

Напередодні Великодня, 23 квітня, у «Вікні життя», яке діє в у міській дитячій лікарі св. Миколая, залишили немовля. Тримісячний хлопчик був повністю здоровий та доглянутий, однак жодних документів чи записки при немовляті не було.

Трохи більше місяця дитина перебувала у лікарні, а в червні хлопчика віддали у дитбудинок. Але невдовзі знайшлося подружжя, яке захотіло усиновити хлопчика і забрати його у свою сім'ю. Чоловік та дружина, дані яких не розголошують, чи не щодня навідуються в Будинок дитини, там проводять час з малюком та звикають одне до одного.

Уже у вересні подружжя зможе забрати дитину, так постановив суд. «Ми радіємо кожному випадку, коли дитина знаходить люблячу сім’ю. Це подружжя було у черзі для кандидатів на усиновлення, і вони дочекалися свого щастя – скоро чоловік та дружина возз’єднаються з дитиною. Ми бажаємо їм сімейного затишку, любові та радості», – діляться в міському управлінні «Служби у справах дітей».

До слова, станом на зараз у Львові проживає 315 сімей-усиновителів, в яких виховується 392 дитини.