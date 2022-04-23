Біля підкинутого хлопчика не було жодної записки

Над ранок суботи, 23 квітня, у «Вікні життя», яке діє в одній з дитячих міських лікарень, залишили немовля. На вигляд здоровому хлопчику, близько двох місяців, повідомила прес-служба міської ради.

Дитинку знайшли вранці медики однієї з міських дитячих лікарень.

«У «Вікні життя» в одній із лікарень Львова залишили хлопчика, віком близько 2-х місяців. Немовля здорове і зараз перебуває під наглядом медиків», – написала прес-служба ЛМР.

Жодних документів чи записки при немовляті не було. Відтак, медики спільно з правоохоронцями оформляють акт про залишення дитини. Певний час хлопчик буде під наглядом лікарів.

Востаннє у «Вікні життя» залишали дитинку майже рік тому, у травні 2021. Тоді матір залишила записку із вибаченням.