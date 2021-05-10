У міську дитячу лікарню підкинули хлопчика

Вночі у Львові у «Вікні життя», що діє у міській дитячій лікарні на вул. Пилипа Орлика, залишили 5-денне немовля. Хлопчик перебуває під наглядом медиків та проходить необхідні обстеження й терапію, повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомив головний лікар КНП «Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова» Дмитро Квіт, мама дитини залишила записку із вибаченням.

«Близько 23:20 9 травня спрацювала сигналізація у «Вікні життя». Наші працівники спустилися вниз та побачили хлопчика. Візуально він був здоровим, однак після обстежень виявили у нього жовтяницю, тож дитина отримує необхідну терапію. При немовляті була записка від матері з вибаченням та інформацією про те, що хлопчик народився 4 травня», – зазначив Дмитро Квіт.

Він також додав, що за законодавством дитина перебуватиме в лікарні до місяця, де проходитиме обстеження. Опісля її скерують у будинок дитини.

Нагадаємо, що «Вікно життя» у міській дитячій лікарні діє з березня 2017 року. Це уже 6-та дитина, яку залишили в ньому за 4 роки існування.