Троє немовлят, яких підкинули у тернопільське «Вікно життя»

За останні три дні в тернопільському «Вікні життя», яке діє при пологовому відділення комунальної лікарні №2 знайшли відразу трьох немовлят.

Першого хлопчика у спеціальному боксі знайшли 27 квітня. Медсестри, котрі чергували у приміщенні поруч з «Вікном життя», бачили, що дитину принесли чоловік і жінка. Біля дитини вони залишили чимало речей з держаного бейбі-боксу, зокрема підгузки та харчові суміші.

«Хлопчик має руденьке волоссячко та голубенькі очі, важить 3,420 кг. Ми зробили йому усі необхідні аналізи, і вони дуже добрі», – розповіла завідувачка відділенням неонатального догляду та лікування новонародженних ТМКЛ № 2 Наталія Бойдюк.

Медики вже дали ім’я новонародженому – Володя, а прізвище придумали Великодній, зважаючи, що підкинули його напередодні свят.

Цікаво, що жінка, яка стверджує, що є матір’ю Володі, сьогодні прийшла до лікарні, щоб забрати його, проте тепер на неї чекає тривала процедура підтвердження материнства. Проте ні кримінальна, ні адміністративна відповідальність їй не загрожує.

29 квітня у «Вікно життя» підкинули ще двох новонароджених двійнят – хлопчика і дівчинку вагою 2,9 кг і 2,3 кг відповідно.

«Ми ще не оговталися від першого випадку, як до лікарки, яка тоді чергувала, дзвонять з приймального відділення і кажуть, приходьте – у нас є ще один сюрприз, – розповіла Наталія Бойдюк. – Діти народженні скоріш за все вдома, тобто поза лікарняним закладом. Коли їх принесли до нас, то їм на той момент було від народження десь 3-4 години. Пуповини були перевязані шнурочками».

У двійнят виявили незначне пореохолодження, але без загрози життю. Пізніше діток переведуть у відділення патології новонароджених, щоб повністю їх обстежити. А потім, коли будуть оформленні усі документи, планують передати у будинок «Малятко».