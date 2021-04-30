На Рівненщині 35-річній жінці, яка заморозила свою новонароджену дитину у холодильній камері, загрожує 5 років позбавлення волі, повідомили у п’ятницю, 30 квітня, в обласній поліції.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2021 року жінка народила вдома дитину та самостійно перерізала їй пуповину. Пізніше обвинувачена загорнула немовля у рушник та пакет і поклала його до морозильної камери. Як запевняла жінка — дівчинка народилася передчасно та мертвою», — йдеться у повідомленні.

Однак, за результатами слідчих дій та судово-медичної експертизи, правоохоронці встановили, що жінка народила дитину орієнтовно на 37 тижні вагітності. Також експертиза підтвердила, що дівчинка народилася живою, а смерть настала через загальне переохолодження організму.

Наразі обвинувачення скеровано до суду. Жінці інкримінують умисне вбивство.