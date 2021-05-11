В ніч із суботи на неділю у «Вікно життя» у львівській дитячій лікарні на вул. Орлика підкинули немовля. Хлопчик доношений, зараз його лікують від жовтяниці, після цього його передадуть на усиновлення. Поки дитина перебуває у медзакладі, медперсонал вже навіть підібрав йому ім'я.

Медики пояснюють, як працює система «вікна життя», щоб дитина була у безпеці, а тим, хто її там залишає, гарантувати анонімність.

«Після того, як відчиняється вікно, спрацьовує сигналізація. Її чує вахтер і чергова медсестра. Вони реагують, дзвонять у відділення і спускаються до «вікна життя» для того, щоб оглянути дитину на місці. Сигналізації біля самого вікна не чути, щоб не налякати. Тут є лише камера, яка виведена на пеленальний столик, щоб побачити дитину», — розповідає старша медсестра Ірина Бекеш.

Сигнал не вимкнеться, навіть якщо закрити вікно. Тож малюка відразу забирають медики. Камери тут лише всередині, аби зберегти конфіденційність, і вони налаштовані так, щоб не було видно обличчя того, хто приніс дитину.

Тож малюка, якого підкинули пізнього вечора в суботу, у лікарні оглянули. Це виявився хлопчик. Зараз малюкові обирають ім'я. Ймовірно, назвуть Юрчиком, адже народився напередодні дня Юрія. Про це довідалися із охайно написаної записки — її знайшли у згорточку із малюком.

«З ним була записка, в якій мама вказує, що хлопчик народився 4 травня. А ще вона просить вибачення і просить, щоб хлопчику надали хорошу сім'ю», — розповідає анестезіологиня відділення інтенсивної терапії новонародженихКатерина Свідняк.

Малюк доношений, має гарний апетит. Потрапив сюди із вагою 3 кілограми 420 грамів та зростом 52 сантиметри. Також батьки поклали поряд і засоби гігієни.

«Дитинка була дуже охайна, в чистенькому одязі, в конвертику, тепленький, не переохолоджений, за ним гарно доглядали, нема якихось елементів висипань, попрілостей, хороший догляд був за дитинкою. Батьки подбали, предмети догляду передали, підгузники, вологі серветки, пелюшки, досить гарно підготовлено», — додає Катерина Свідняк.

Зараз у хлопчика жовтяниця новонароджених. У лікарні про малюка піклуватимуться кілька тижнів.

«Зазвичай такі діти до місяця в нас перебувають, вони проходять повне обстеження, в тому числі і генетичне, виробляються на них документи, свідоцтво про народження і після цього ми їх переводимо в будинки дитини», — розповів головний лікар міської дитячої лікарні Дмитро Квіт.

Таке «вікно життя» у лікарні на Орлика працює вже 4 роки. За цей час ним скористалися шість разів. Тут зберегли життя трьом дівчаткам та трьом хлопчикам. Усіх попередніх малюків, яких підкинули, усиновили.

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