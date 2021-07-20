З дитиною все гаразд. Зараз за нею спостерігають неонатологи.

Уночі, 20 липня, о 03:30 до воріт пологового відділення на вул. Раппопорта у Львові підкинули новонароджену дівчинку. Плач дитини почули охоронці, які миттю зреагували, і віднесли дитину у приймальне відділення лікарні, повідомив ZAXID.NET головний лікар 3-ї міської клінічної лікарні Вадим Олійник.

Плач дитини почули охоронці лікарні. Вони вийшли подивитися, що відбувається, і побачили біля воріт загорнуту у рушник дитину. Її відразу передали у приймальне відділення лікарні.

«Дівчинка новонароджена, у неї ще кровила пуповина.Температура тіла на час огляду була 33°, тобто, вона була переохолоджена. Лікарі зупинили кровотечу, відігріли дитину і станом на 9:00 стан маляти задовільний», – розповів Вадим Олійник.

За словами лікаря, дитина фізично здорова, її вага – 3050 г, зріст – 53 см. Зараз вона перебуває під наглядом неонатологів.

Завідувачка відділення новонароджених Галина Наконечна розповіла ZAXID.NET, що дитину підкинули приблизно через дві години після народження. Зараз з малям все гаразд, ткмпература тіла нормалізувалася. Дівчинка добре їсть, спить, одне слово, відповідає усім нормам новонароденої дитини.

Про цей факт одразу повідомили поліцію, на місці події складено відповідний акт про покинення дитини.