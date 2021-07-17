Під час операцій злоякісних пухлин нирок хірурги роблять все для того. аби зберегти дітям нирки

Маленькій Ніці – рік і чотири місяці. Вона радісно бігає по кімнаті, щось натхненно розповідає звірятам-іграшкам, метушиться біля них, час від часу посміхається.

І лише батьки і невелике коло людей знають, скільки всього довелося пережити цій маленькій красуні і скільки зусиль довелося прикласти команді фахівців Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, аби вона жила і дарувала посмішку батькам.

Ніка живе з однією ниркою і то не повною, точніше з двома третинами нирки. Ліву нирку і 1/3 правої довелося видалити через злоякісну пухлину. У дівчинки на початку цього року діагностували двобічну нефробластому (злоякісну пухлину) нирок. На щастя, нині лікарі Центру вміють рятувати дітей з такими онкологічними захворюваннями – 90% маленьких пацієнтів виживає і сюди за допомогою їдуть діти не лише з Західної України, а й інших областей.

Збільшений твердий живіт у дітей має батьків насторожити

Ніка з Тернопільської області. Коли їй виповнився рік, мама помітила, що у доньки чомусь збільшився живіт.

«Спершу думала, що дитина з’їла щось і животик здувся, але це минеться. Вранці наступного дня глянула, він і далі залишався збільшеним. Тоді ми пішли до лікаря на УЗД і під час обстеження побачили пухлину в одній нирці. Згодом ми пройшли обстеження у Тернополі, де виявили пухлини у двох нирках. Нам радили їхати на лікування до Києва, але ми обрали Львів», – розповіла ZAXID.NET мама дівчинки.

Завідувач хірургічного відділення Центру Богдан Романишин розповів ZAXID.NET, що нефробластома у дітей зустрічається доволі часто.

Завідувач хірургічного відділення Богдан Романишин

«Зазвичай є пухлина однієї нирки і таких дітей доволі багато. Ураження двох нирок зустрічаються рідше. Раніше ми оперували 2-3 дітей на рік. Тепер таких випадків є значно більше, бо до нас приїжджають діти з різних областей. Перед Нікою з таким діагнозом ми оперували 1,5-річну дівчинку з Волині», – каже Богдан Романишин.

За словами лікаря, лікування дітей з таким діагнозом ділиться на три етапи: хіміотерапія перед операцією, операція і хіміотерапія після операції. У Центрі, як і в європейських клініках, дітям з таким діагнозом проводять органозберігаючі операції, тобто, видаляють пухлини і зберігають нирки. Цього року у Центрі вже прооперували трьох дітей з однобічною пухлиною нирки і двох пацієнтів – з двобічними пухлинами і їм вдалося врятувати нирки.

«Хід операції залежить від того, наскільки пухлина знищила нирку. Бувають випадки, коли пухлина вразила всю нирку, ниркової тканини там залишилося 5-10%, то тоді іде повне видалення нирки. А там, де уражено 20-40%, тоді забираємо ту частину нирки, де є пухлина, а здорову частину нирки залишаємо», – пояснює Богдан Романишин.

Нефробластому у дітей найчастіше діагностують у віці від 1 до 5 років

У маленької Ніки нефробластома повністю уразила одну нирку. Пухлина була дуже велика, діаметром 14 см, тож нирку довелося видалити. Ураження другої нирки становило близько 30%, тож приблизно 1/3 нирки довелося видалити. У дівчинки залишилося 2/3 нирки.

Ніка вже пройшла два етапи лікування: хіміотерапію перед операцією, операцію і зараз проходить третій етап лікування. Попри те, що маленька зараз отримує хіміотерапію, прооперована неповна нирка нормально функціонує. У маленької не має серйозних ускладнень. І у цьому велика заслуга лікарів Центру, які часто стажуються у провідних клініках Європи та світу і найпередовіші методи лікування онкозахворювань впроваджують у Центрі.

Як розповів дитячий онколог Центру Роман Кізима, є два протоколи лікування дітей з таким захворюванням: європейський і американський. Лікарі Центру знають обидва, але оскільки ми в Європі, то європейський протокол лікування тут застосовуть ще з 90-х років.

Дитячий онколог Роман Кізима

Протокол, за словами онколога, – це інструкція як діяти. І найважливіше – навчитися ним користуватися.

«У лікуванні цих дітей беруть участь онкологи, хірурги, радіотерапевти і радіологи. Ми сформували велику команду фахівців. Серед обласних лікарень більше не має жодного такого центру, який може на такому рівні лікувати цих дітей. Тому у нас і виходить такий високий відсоток 90% виживання дітей з таким діагнозом. Хірурги намагаються врятувати нирки, а онкологи лікувати так, щоб не було критичних ускладнень. Тобто, після лікування нирки, печінка працюють добре, згодом такі пацієнти можуть мати дітей», – каже Роман Кізима.

Рецидиви при таких захворюваннях, за словами Романа Кізими, бувають, але лікарі до цього готові. Ці діти є під постійним контролем онкологів, і якщо виникає рецидив, є дуже високі шанси його вилікувати.

Чому виникають злоякісні пухлини у таких маленьких дітей? Це питання досі до кінця не вивчене. Відомо лише, що відбуваються генетичні збої у перші тижні вагітності, коли тільки формується плід. Через це пухлини дають про себе знати дуже швидко, здебільшого у віці від 1 до 5 років.

Що можуть зробити батьки? За словами Романа Кізими уважно стежети за дитиною і при найменших змінах консультуватися з лікарем.

«Якщо під час купання чи переодягання дитини батьки помітили збільшений твердий животик, не варто чекати тиждень, два, місяць, і лише тоді звертатися до лікаря. Слід іти відразу. Ми лікували дітей, у яких батьки вчасно звернулися до лікаря і нефробластому виявили у першій стадії, коли пухлини ще були невеликі. Їх прооперували, пролікували і вони пішли додому майже повністю здоровими», – каже Роман Кізима.