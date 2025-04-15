Надзвичайна подія сталася в селі Озерна Зборівської громади

На Тернопільщині в підвалі недобудови втопився 23-річний чоловік. Його з 5 квітня не могли знайти друзі та знайомі, а 11 квітня звернулися по допомогу до поліції. Правоохоронці оголосили чоловіка в розшук.

Про зникнення 23-річного знайомого на спецлінію поліції повідомила жителька села Озерна Зборівської громади. Жінка розповіла, що востаннє бачила чоловіка ще 5 квітня. Після цього він не виходив на зв'язок і ніде не з'являвся, повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 15 квітня.

Працівники Зборівського відділення поліції почали опитувати жителів села Озерна, сусідів зниклого чоловіка. Паралельно правоохоронці опрацьовували та оглядали закинуті приміщення.

«Бездиханне тіло чоловіка правоохоронці знайшли на території недобудованого гаража в одному із сіл Озернянської громади. Мертва людина перебувала в підвалі на глибині двох метрів, заповненому водою», – повідомили в пресслужбі поліції.

Тіло відправили на проведення судово-медичної експертизи. Попередньо, слідів насильницької смерті на тілі загиблого експерт не виявив. Він припускає, що в темноті потерпілий не бачив, куди йшов, то провалився. Судово-медична експертиза показала, що причина смерті – утоплення.

За фактом смерті 23-річного чоловіка поліцейські відкрили кримінальне провадження відповідно до ст. 115 КК України з поміткою «нещасний випадок». Триває слідство.