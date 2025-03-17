Артем Падалка працював шеф-кухарем франківського ресторану «ШефКлуб»

Ввечері 16 березня з озера в Івано-Франківську дістали тіло 39-річного чоловіка. Загиблим виявився військовий Артем Падалка, який зник у грудні 2024 року, повідомили ZAXID.NET у поліції Івано-Франківської області 17 березня.

«Попередньо слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направили на проведення судмедекспертизи для з’ясування причин смерті», – зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, про зникнення свого шеф-кухаря, військового Артема Падалки 18 грудня повідомили в адміністрації франківського ресторану «ШефКлуб». Тоді на міському озері знайшли його куртку та телефон.

Правоохоронці розслідують справу за ст.115 Кримінального кодексу України з поміткою «безвісти зниклий».