Загиблого під кригою на річці Прут виявили перехожі

У середу, 26 лютого, рятувальники дістали з річки Прут у Коломийському районі тіло 30-річного чоловіка. Прикарпатець місяць вважався зниклим безвісти.

27 лютого у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області розповіли, що подія сталася в селі Нижній Вербіж. Загиблого виявили перехожі.

«Рятувальники Коломийщини провели необхідні заходи з підняття тіла чоловіка 1994 р.н. на берег, після чого передали його правоохоронцям», – зазначили в ДСНС.

Подія сталася в селі Нижній Вербіж

У поліції Івано-Франківської області у коментарі ZAXID.NET зазначили, що загиблого вважали зниклим безвісти з 25 січня.

«Попередньо слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло відправили на проведення судово-медичної експертизи», – розповіли правоохоронці.

Наразі відкрито провадження за ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою «зниклий безвісти». Перекваліфікація справи залежатиме від експертизи.