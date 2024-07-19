Тіло загиблого шукали 12 рятувальників

Трагедія сталася ввечері 18 липня у Надвірній. З річки Бистриця-Надвірнянська витягнули тіло 45-річного прикарпатця.

Як розповіли в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області 19 липня, загиблим є житель села Пасічна.

«Для надання допомоги з пошуку та вилучення тіла з водойми залучались 12 рятувальників 4 одиниці техніки, з них 2 човни. Протягом години тривали пошуково-рятувальні роботи з обстеження дна заплави річки. В результаті водолазами тіло чоловіка було знайдено, піднято на поверхню і передано працівникам поліції», – інформують у ДСНС.

З початку на Прикарпатті втопилися 26 людей, троє з них – діти

У поліції Івано-Франківської області сказали ZAXID.NET, що слідів насильницької смерті на тілі загиблого не виявили. Правоохоронці відкрили справу за ст.115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».

Додамо, що з початку 2024 року на Прикарпатті втопилися 26 людей, троє з них – діти.