На пошуки потопельників залучили 35 рятувальників та 13 одиниць техніки

Трагедія сталася ввечері 14 липня в селі Старий Мартинів Івано-Франківського району. Під час відпочинку на Дністрі втопилися троє жителів села Вербилівці Рогатинської громади. Поліція відкрила кримінальну справу з поміткою «нещасний випадок».

Як розповіли в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області 15 липня, до місця події направили найближчі пожежно-рятувальні підрозділи, а також групу водолазно-рятувальних робіт, гірських рятувальників та мобільно-оперативні групи. Всього залучили 35 рятувальників та 13 одиниць техніки.

«Рятувальники виставили спостережні пости та здійснили візуальне обстеження прибережної зони. За допомогою двох БПЛА обстежили 3 км русла річки, а за допомогою човна та катамарану – поверхню русла від місця утоплення вниз по течії. У свою чергу водолазами було обстежено 5600 м2 дна річки. О 20:40 на відстані 10 м. від берега водолазами було виявлено тіло однієї загиблої особи, а о 22:00 на відстані близько 50 м від берега – тіла ще двох чоловіків», – інформують в ДСНС.

У поліції Івано-Франківської області розповіли ZAXID.NET, що загиблі – 20-річний, 21-річний та 30-річний жителі села Вербилівці Рогатинської громади. Їх тіла направили у морг для експертизи. Правоохоронці відкрили справу за ст.115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».