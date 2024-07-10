Тіло загиблої з води діставали гірські рятувальники

У середу, 10 липня, в річці Рибниця у місті Косів виявили тіло жінки без ознак насильницької смерті. Особу загиблої встановлюють, поліція відкрила кримінальну справу з поміткою «нещасний випадок».

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, тіло загиблої з води діставали гірські рятувальники.

«Близько обіду в ДСНС надійшло повідомлення про те, що в річці Рибниця у місті Косів знаходиться тіло жінки. Для надання допомоги з вилучення тіла з водойми залучались гірські рятувальники Косівщини, які дістали тіло жінки на берег річки та передали працівникам поліції», – інформують в ДСНС.

У поліції Івано-Франківської області розповіли ZAXID.NET, що особу потопельниці ще встановлюють.

«Видимих ознак насильницької смерті на тілі жінки не виявлено. Тіло направлено в морг для встановлення причин смерті», – додали правоохоронці.

Поліцейські відкрили справу за ст.115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».