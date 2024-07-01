З близькими та друзями загиблого юнака працювали психологи

Трагедія сталася після обіду 30 червня у селі Вовчинець Івано-Франківської громади. У річці Бистриця втопився 14-річний місцевий мешканець.

Як розповіли в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області підліток пішов під воду під час купання з друзями на річці Бистриця Надвірнянська. На його пошуки відправили 30 рятувальників і 10 одиниць техніки, територію обстежували з допомогою БПЛА.

«Через кілька годин проведення пошукових робіт на водоймі, водолази виявили тіло юнака 2010 року народження, жителя міста Івано-Франківська, та в подальшому передали працівникам поліції», – інформують в ДСНС.

Усі обставини події встановлюють правоохоронці.