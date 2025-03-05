Загиблі чоловіки виявилися військовослужбовцями ДПСУ

У вівторок, 4 березня, у Яворівському районі на Львівщині в місцевому озері під час риболовлі потонули двоє чоловіків. Загиблі виявилися військовослужбовцями ДПСУ.

Як повідомили в Центральній водолазно-рятувальній службі Львівщини, трагічний інцидент стався близько 16:40 на озері біля села Грушів Яворівського району. Під час риболовлі втопились двоє місцевих мешканців, віком 45 та 31 рік.

Трагедія сталася на озері біля села Грушів (фото водолазно-рятувальної служби)

Тіло одного постраждалого витягли працівники прикордонної служби, тіло іншого чоловіка підняли з дна водолази увечері близько 20:00. Тіла потопельників передали працівникам поліції.

Як видно з оприлюднених водолазно-рятувальною службою фото, загиблі рибалки були прикордоннниками, вони були вдягнені у форму ДПСУ з шевронами. Про це ZAXID.NET підтвердили в 7 прикордонному Карпатському загоні.

«На одній із водойм поблизу кордону трагічно загинули двоє військовослужбовців Державної прикордонної служби України. Наразі триває службове розслідування та слідчі дії для встановлення всіх обставин події. Деталі зможемо повідомити після їх завершення», – розповіли в ДПСУ.