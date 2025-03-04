Трагедія сталася на озері в селі Біле Вараського району

У селі Біле Вараського району 48-річний чоловік на тракторі провалився під лід. Коли потерпілого дістали з водойми, він був уже мертвим. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Трагедія сталася 3 березня близько 09:35 у селі Біле Володимирецької громади. За даними слідства, водій трактора Cherry, 48-річний місцевий житель, їхав по замезлому озеру та провалився під лід. Односельчани намагалися врятувати чоловіка, проте коли дістали на поверхню – медики лише констатували смерть.

«Рятувальники витягли транспортний засіб на берег, а тіло 48-річного чоловіка відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті», – зазначають поліцейські.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).