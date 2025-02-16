На Одещині троє підлітків загинули під кригою місцевого ставка
Протягом кількох днів в Україні зафіксували кілька подібних трагічних випадків
У селі Корсунці Одеського району троє підлітків провалилися під кригу на місцевому ставку, внаслідок чого загинули. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у суботу, 15 лютого.
В селі Корсунці, Одеського району, на місцевому ставку, під кригу провалилось троє дітей.
Вийшовши майже на середину ставка, двоє 15-річних хлопців та один 14-річний, вирішили випробувати на міцність лід. Однак крига не витримала дітей і вони опинилися у воді.
«Хлопців, які кликали на допомогу, побачили перехожі та відразу викликали рятувальників, адже самостійно до них дістатись було дуже небезпечно», – йдеться у повідомленні.
Та врятувати дітей не вдалось. Водолази ДСНС дістали з води трьох загиблих хлопців. З їхніми родичами працювали психологи ДСНС.
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Зазначимо, що протягом кількох днів в Україні зафіксували кілька подібних трагічних випадків.
У Смілі Черкаської області чотирьох дітей врятували з крижаної води. Вони провалилися під кригу на ставку в центральному парку.
«На щастя, місцевий житель вчасно помітив чотирьох дітей віком 9, 10 та 11 років, які провалилися під лід, і врятував їх», – зазначили у ДСНС
Працівники швидкої госпіталізували підлітків до лікарні з переохолодженням.
14 лютого на річці Інгулець у селі Довге на Херсонщині під кригу провалилися п’ятеро дітей, двох з них вдалося врятувати.