Надзвичайники та водолази ведуть пошуки зниклих дітей на річці Інгулець у селі Довге, 13 лютого 2025 рік

На річці Інгулець у селі Довге на Херсонщині під кригу провалилися п’ятеро дітей. За попередніми даними, двох дітей вдалось врятувати. Про це повідомили голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та ДСНС Херсонщини ввечері четверга, 13 лютого.

За інформацією Прокудіна, четверо дітей, що гуляли по замерзлій річці, провалилися під лід. Це побачила 16-річна дівчина, яка кинулася на допомогу і теж пішла під воду. Її та ще 12-річну дівчинку зміг витягнути місцевий мешканець.



«У дівчат – сильне переохолодження. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу. Решту дітей – дівчинку та двох хлопців – досі шукають. Наймолодшому – лише девʼять років», – ідеться в повідомленні.

У ДСНС Херсонщини повідомили, що четверо дітей, які грались на льоду, з однієї родини. Це двоє хлопчиків віком 13 та 9 років і двоє дівчаток – 14 та 12 років.

Станом на 21:56 надзвичайники та водолази вели пошуки ще трьох дітей.

«Наразі водолазна група ДСНС Херсонщини за допомогою підводного дрона намагається знайти трьох зниклих дітей. Великоолександрівські рятувальники розбивають кригу, щоб прискорити пошук», – кажуть у ДСНС.

Нагадаємо, 7 січня на Чернігівщині 66-річний чоловік разом із 7-річним онуком провалилися під лід на річці Снов. Хлопчик раптово вибіг на лід і провалився у воду, а дідусь намагався його врятувати. На жаль, врятувати їх не вдалося.