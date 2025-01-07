Інцидент трапився поблизу села Брусилів

Увечері 7 січня на Чернігівщині 66-річний чоловік разом із 7-річним онуком провалилися під лід. Нещасний випадок стався на річці Снов в одному зі сіл Киселівської громади, повідомили в пресслужбі поліції Чернігівщини.

За даними рятувальників, трагедія сталася на очах очевидців, які почули крики про допомогу, але врятувати людей не змогли. Свідки розповіли, що хлопчик раптово вибіг на лід і провалився у воду. Дідусь намагався врятувати онука.

Рятувальники оперативно організували пошукову операцію з використанням спецтехніки та човна, утім врятувати чоловіка з дитиною не вдалось.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок». Триває розслідування.

Як повідомили в ГУ ДСНС Чернігівщини, інцидент трапився поблизу села Брусилів. Тіла загиблих шукають четверо співробітників ДСНС.