Обставини та причини утоплення встановлюють правоохоронці

У неділю, 22 грудня, у Львові в озері на вул. Стрийській виявили тіло чоловіка. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Як поінформували в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони, виклик до поліції про те, що в озері поруч з рестораном на вул. Стрийській, 202 виявили тіло чоловіка, надійшов близько 10:30.

За попередньою інформацією, це 67-річний чоловік. Ознак насильницької смерті немає. Обставини та причини утоплення встановлюють правоохоронці.