На Тернопільщині правоохоронці та рятувальники знайшли зниклого три дні тому чоловіка мертвим у водоймі. Про його зникнення в поліцію повідомила дружина. Інцидент трапився в селі Молотків Лановецької громади.

Жителька села Молотків, що на Лановеччині, звернулася в поліцію через зникнення свого чоловіка. Жінка розповіла, що він ще 8 грудня пішов рибалити і не повернувся додому.

«До правоохоронців заявниця звернулася вранці наступного дня, 9 грудня. Вона просила розшукати її 57-річного чоловіка, Бориса Соловея. До пошуків рибалки задіяли весь особовий склад територіального підрозділу поліції», – повідомили ZAXID.NET в поліції Тернопільської області.

Правоохоронці прочісували навколишні території та поля. Рятувальники ж обстежували місцевий став. Працівники ДСНС знайшли чоловіка мертвим у воді.

Під час огляду тіла загиблого слідів насильницької смерті не виявили, повідомили в поліції. Також труп чоловіка направили для проведення судово-медичної експертизи. За фактом загибелі чоловіка в поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). Триває розслідування.