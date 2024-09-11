Дівчина мешкала в соціальному закладі

Правоохоронці Тернопільщини розшукали зниклу неповнолітню тернополянку аж в Запоріжжі. Дівчина зникла 9 вересня з соціального закладу, де мешкала. Однак знайти неповнолітню в області не вдалося, з’ясувалося, що вона громадським транспортом виїхала з Тернопільщини.

Співробітники ювенальної превенції Тернопільського райуправління поліції оголосили в розшук 15-річну Марію Конрат. Дівчина 9 серпня вийшла близько 12:00 з Тернопільського обласного комунального закладу соціальної підтримки та виховання дітей і назад не повернулася. Правоохоронці зазначили, що серед прикметних ознак неповнолітньої є татуювання з надписом «Менти нам не кенти».

«На місце проживання одразу виїхали правоохоронці та розпочали пошукові заходи. Завдяки спільним зусиллям поліцейських, неповнолітню знайшли. Вона перебувала в Запоріжжі», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 11 вересня.

Також в ювенальній поліції зазначили, що з дівчиною все добре, жодних протиправних дій стосовно неї сторонніми особами не було вчинено. Неповнолітня не змогла пояснити, чому вона вирішила поїхати з Тернополя до Запоріжжя.

Наразі працівники ювенальної поліції встановлюють всі обставини події.