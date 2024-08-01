У полі неподалік Тернополя правоохоронці за допомогою дрона виявили тіло чоловіка. Загиблим виявився 72-річний мешканець області, який зник безвісти ще 10 днів тому. Чоловік лежав в траві за кілька кілометрів від свого будинку.

72-річний Ярослав Горошко зник безвісти 20 липня в селі Байківці, де проживав. Рідні чоловіка розповіли, що він вийшов з дому в обідню пору і не повернувся. Вони спочатку самотужки намагалися знайти родича, а після марних пошуків 22 липня звернулися за допомогою до працівників поліції.

Протягом десяти днів тривали пошуки пенсіонера. «До пошукових робіт залучалися кінологи поліції та спеціалісти-криміналісти. Правоохоронці, щоб обстежити важкодоступні ділянки місцевості, використовували дрон. За допомогою цього пристрою можна швидко й ефективно перевірити великі площі і вести відеозйомку з висоти», – повідомили в поліції Тернопільщини у четвер, 1 серпня.

Старший спеціаліст-криміналіст Тарас Пиріжок 31 липня оглядав територію неподалік місця проживання за допомогою дрона й через кілька годин поблизу складських приміщень у селі Байківці зафіксував тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився розшукуваний 72-річний Ярослав Горошко.

На місце викликали слідчо-оперативну групи Збаразького відділення поліції. Правоохоронці, попередньо, встановили, що на тілі померлого ознак насильницької смерті не має. За фактом смерті людини розпочали кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок).