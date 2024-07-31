Вранці 30 липня в селі Грушвиця Друга Рівненського району рятувальники виявили в ставку тіло 26-річного чоловіка, якого розшукували три дні. Про це повідомили у ГУ ДСНС області.

Як розповіла ZAXID.NET речниця поліція Рівненщини Катерина Загурська, інформація про зникнення 26-річного місцевого жителя надійшла від його родички 27 липня.

«За словами жінки, її двоюрідний брат зник ще 25 липня під час відпочинку біля місцевої водойми», – зазначила Катерина Загурська.

У вівторок, 30 липня, тіло чоловіка виявили та підняли на берег водолази обласної комунальної аварійно-рятувальної служби. Нині правоохоронці встановлюють усі обставини події та остаточну причину смерті жителя села Грушвиця Друга. Відомо, що ознак насильницької смерті на його тілі не було.

Додамо, що з початку року на водоймах Рівненщини потонуло 32 людини, з них двоє – діти.