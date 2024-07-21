У серпні 2024 року Владиславу мало б виповнитись 22 роки

У неділю, 21 липня, під час купання у водоймі потонув 21-річний правоохоронець Владислав Журомський. Про смерть колеги повідомили у Національній поліції Рівненської області.

За даними поліції, 21-річний Владислав Журомський помер вранці 21 липня, купаючись у водоймі. Деталей нещасного випадку у поліції не повідомляють.

Владислав Журомський торік закінчив Національну академію внутрішніх справ та його призначили на посаду оперуповноваженого Рівненського РУП. У серпні 2024 року Владиславу мало б виповнитись 22 роки.



«Напарники поліцейського відкликаються про нього як про надійного та завжди готового прийти на допомогу товариша, керівництво поліції пам’ятатиме його як професійного співробітника, порядну та ввічливу людину», – повідомили поліцейські.