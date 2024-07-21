Хлопець втопився в озері у селі Наварія

У неділю, 21 липня, у озері в селі Наварія, що біля Львова, водолази витягнули тіло зниклого напередодні 20-річного хлопця. Про це повідомляє Центральна рятувально-водолазна служба Львівщини.

У повідомленні вказано, що тіло хлопця водолази аварійно-рятувальної маневреної групи витягнули з озера приблизно о 06:30. Потопельником виявився зниклий напередодні 20-річний мешканець села Артищів, що у Городоцькому районі.