Тіло потопельника з глибини приблизно 3-4 метри підняли водолази

У суботу, 20 липня, у озері на Львівщині знайшли тіло 22-річного місцевого мешканця, який напередодні потонув, плаваючи на надувному матраці. Про це повідомила Центральна рятувально-водолазна служба області.

У повідомленні вказано, що 19 липня 22-річний хлопець плавав на надувному матраці у озері в селі Мужиловичі, що у Яворівському районі Львівщини. Місцевий мешканець відплив на відстань 30 метрів від берега, впав у воду та потонув.

Тіло потопельника з глибини приблизно 3-4 метри підняли водолази аварійно-рятувальної маневреної групи 20 липня та передали працівникам поліції.