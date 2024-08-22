У четвер, 22 серпня, в лісі Камінь-Каширського району знайшли тіло 88-річного чоловіка, який зник п’ять днів тому. Про це повідомили в поліції Волинської області.

За даними слідства, вранці 18 серпня житель села Заріка пішов до лісу по гриби та не повернувся. Рідні звернулися до правоохоронців наступного дня, після чого оперативники, рятувальники та небайдужі розпочали пошуки. Через п’ять днів тіло пенсіонера виявили в лісі неподалік села Любешів.

Як розповіла ZAXID.NET речниця поліції Волині Марина Балдич, ознак насильницької смерті виявлено не було. Тіло 88-річного чоловіка скерували на судово-медичну експертизу.