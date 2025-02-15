Рятувальники виявили на дні річки тіло ще однієї людини

Вранці суботи, 15 лютого, рятувальники завершили пошукові роботи на річці Інгулець у селі Довге, де під кригу провалилися п’ятеро хлопців та дівчат віком від 9 до 16 років. Внаслідок нещасного випадку загинули троє дітей. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Тіло хлопця водолази виявили на дні річки за 500 м від місця, де діти провалились під лід. У пошукових роботах брали участь 25 співробітників ДСНС, п’ять спецмашин та підводні дрони.

Четверо дітей провалилися під кригу у ввечері четверга, 13 лютого. Їх намагалася врятувати 16-річна дівчина, яка пішла під воду. Того ж дня місцевому мешканцю вдалося врятувати її та ще одну 12-річну дівчину. Наступного дня, 14 лютого, рятувальники виявили тіла двох дітей – 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки.

Відомо, що четверо дітей, які першими провалилися під лід, були з однієї родини. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін висловив рідним загиблих дітей співчуття наголосив на необхідності бути обачними під час прогулянок.

«Будь ласка, дбайте про свою безпеку: лід може здаватися міцним, але навіть невелика необережність може коштувати життя», – наголосив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, в січні 2025 року на річці Снов під кригу провалилися дідусь та онук. За словами очевидців, 7-річний хлопчик раптово вибіг на лід та провалився, 66-річний чоловік намагався врятувати дитину, але обидва загинули внаслідок нещасного випадку.